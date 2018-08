Si vous aimez les jeux de plateforme un peu corsé, je vous conseille de jeter un oeil sur Robbie Swifthand qui sort prochainement sur Steam !Franchement fun, vous avez même droit à une démo jouable sur Steam pour tester le jeu : https://store.steampowered.com/app/718010/Robbie_Swifthand_and_the_Orb_of_Mysteries/ Si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu ^^ !

posted the 08/30/2018 at 07:47 PM by suzukube