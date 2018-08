Salut tout le monde, Comme certains d'entres vous le savent sûrement, le site YGGtorrent vient d'être bloqué en Belgique. J'étais à la recherche d'une solution jusqu'à ce que je tombe là-dessus: https://www.01net.com/astuces/comment-activer-le-dns-cloudflare-pour-accelerer-sa-navigation-web-1411816.html 01net explique comment utiliser le serveur DNS de Cloudfare. Je viens d'appliquer la démarche et ho miracle, Yggtorrent m'est à nouveau accessible. Par contre, je n'y connais pas grand chose en informatique, d'où ma question, est-ce risqué de passer par un DNS ? Que ce soit au niveau de la vie privée ou d'éventuels virus ou que sais-je ? Merci d'avance pour vos réponses.

posted the 08/30/2018 at 06:21 PM by sweetchukk