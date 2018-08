Alors que la sortie de Forsaken Shores se rapproche doucement Rare nous ponds une petite vidéo Making of sur les barques qu'il sera possible de trouver sur les plages et attacher à l'arrière de nôtre navire.Les barques feront partis des ajouts de la prochaine extension gratuite Forsaken Shores qui rajoutera également une nouvelle Zone de jeu dans un territoire hostile avec pas moins de 15 nouvelles îles dont un nouvel outpost. Ainsi qu'une toute nouvelle campagne scénarisé et un nouveau type d'I.A.Pour finir cet article dans la joie et l'humour il y a depuis peu un nouveau bug qui est apparu avec la mise à jour d'aujourd'hui qui introduis les boulets de canons maudit et le Drapeau qui fera qu'on sera visible des autres joueurs sur la map si nous l'équipons.Je vous laisses avec ces dernières images