Fuyez vite d'ici si vous n'avez pas fini Silent Hill 1, la scène que j'ai envie de partager et un gros SPOIL et vous ne comprendrez pas l'impact de cette scène si vous ne l'avez pas fait au moins une fois.Pour les survivants de Silent Hill, cette scène est pour moi la meilleure scène du jeu, je parle évidemment de l'abandon de Lisa Garland.Cette scène est un véritable massacre psychologique chez le joueur, comment ne pas avoir pitié d'elle alors qu'Harry l'abandonne a son triste sort malgré son aide et son écoute durant tout le jeu.La musique derrière, de Akira Yamaoka, renforce encore plus cette tornade d'émotion chez le joueur, j'ai refait le jeu hier soir et franchement 19 ans après, la scène a toujours autant d'impact. J'ai rarement eu autant pitié d'un personnage dans un jeu vidéo, dans un film même.Une des plus belles scènes de la série malgré que c'est gore, glauque et triste à la fois.Un grand moment du JV, qu'on parle bien peu de nos jours, du Silent Hill a jamais.Bordel ce thème