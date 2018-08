Gamekult 7/10

Malgré quelques petits défauts irritants et un rythme qui se perd un peu dans sa deuxième partie, The Messenger reste un jeu très solide. Avec sa maniabilité d'une précision d'horloger, son écriture fine et sa bande-son, le titre de Sabotage Studio en arriverait presque à faire oublier ses twists un peu timides. Pour autant, même s'il ne s'agit finalement que d'une pirouette de gameplay déjà vue ailleurs, le voyage entre les deux périodes offre au titre une identité bien à lui, qui lui permettra peut-être de rester dans les mémoires plus longtemps que la moyenne.