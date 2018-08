Voici une Information autour du jeu Spider-Man sur Ps4 :Selon Evan Filarca, chef d’équipe du Spidey Squad, le premier patch pour le jeu Spider-Man est prêt à être déployé. Evan Filarca a révélé que le Patch Day One apporterait :- Le Mode New Game +, avec un niveau de difficulté supplémentaire «ultime».- Correction de bugs mineurs.- La Mode Photo, avec la possibilité d'ajouter des autocollants et des cadres amusants.A noter que cela ne semble pas être officialisé pour le moment. Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4 le 07 septembre prochain...Source : https://segmentnext.com/2018/08/30/spider-man-launch-day-patch-content-leaked-online/