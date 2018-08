L'Otaku et sa Mère

Bonjour, tout le monde, une nouvelle video avec cette fois une review de A Silent Voice que nous sommes allé voir avant hier, ma mère et moi.

Nous avons fait la video en rentrant du ciné, mais je voulait publier l'épisode présentant la chaine d'abord, hors il y avait des problèmes de son à régler et du montage à faire, c'est pourquoi je ne la publie qu’aujourd’hui.



Etant handicapé et ayant subit des brimades à l'école à cause de cela m'ayant forcé à changer d'établissement scolaire, le thème du film me parle beaucoup, même si vous serez surpris de voir quel est le perso auquel je m'identifie le plus.