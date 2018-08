Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :Il se pourrait qu’un nouveau système de messagerie soit implémenté sur Nintendo Switch après la mise à jour, et que le Nintendo Switch Online soit introduit également. Des nouvelles protections contre les pirates et ceux qui utilisent des homebrew seront ajoutées. Enfin, cette mise à jour devrait arriver la semaine prochaine...Source : https://nintendosoup.com/rumor-messaging-system-to-be-added-in-nintendo-switch-version-6-0-0-update/

posted the 08/30/2018 at 12:56 PM by link49