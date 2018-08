Le système de classification des jeux vidéo européen, PEGI (Pan European Game Information) ont annoncer qu'il allait rajouter une nouvelle icône à l'arrière des boîtes de jeux, pour préciser si le jeu en question contient des microtransactions ou pas.L'acte est louable, mais est-ce que les parents et les joueurs vont ternir rigueur lors de leurs prochains achats, c'est une autre question.

posted the 08/30/2018 at 12:35 PM by zekura