Le 10 septembre prochain, à 18 heures 30 (11 heures 30 en France). le show se passera à Tokyo Midtown, dans le quartier de Roppongi en plein cœur de la capitale nippone. Le PlayStation LineUp Tour, tel est le nom de ce nouveau rendez-vous, se penchera sur le vaste univers PlayStation. Pourquoi revenir sur l'histoire de la branche ? La société a-t-elle quelque chose d'énorme à annoncer ? En outre, chose plus que sympathique pour les résidents, ceux qui sont abonnés au PlayStation Plus, certains joueurs possédant un compte PSN, pourront participer à un tirage au sort pour assister à l'event avec les professionnels du milieu. Bien évidemment, le tout sera diffusé en live sur la Toile pour que tout le monde puisse en profiter.

