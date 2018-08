Hello ! Petit HS mais cela m'intéresserai de savoir quels sont pour vous les lieux que vous avez préférez dans les jeux vidéos, les zones que vous avez trouvez magnifique, marquante, mystérieuse, intriguante etc et d'en faire un petit top 10 en expliquant c'est préférable pourquoiPour ma part voici le miens !Je précise avant de commencer qu'il risque d'y avoir du spoil, mineur mais quand même.. Vous voilà prévenu sur ce c'est partit !10/ Le Temple de l'Esprit de OOT : Un donjon que je trouve remarquable bien que je trouve qu'il ne soit pas le plus dur. Sa musique est super, correspond vachement bien à l'ambiance et le temple en lui même est génial, son boss et mon deuxième préféré avant Ganondorf, et les énigmes avec le bouclier miroir sont tellement classeUn temple vraiment marquant.9 / Le Port Rico de Super Mario Sunshine : Alors celui là, bizarrement j'adore ce niveau, déjà la musique est géniale et puis c'est original dans un jeu d'explorer un port,les niveaux dedans sont super notamment les courses en calamars et le dernier niveau " Insatiable Yoshi" m'aura bien fait baver x)8/ Boucle Océane de Mario Galaxy : Encore du Mario mais je ne pouvais pas ne pas le mettre, un coup de coeur ce niveau. Avec la course avec les pingouins, le défi de l'épaulard. L'eau qui est absolument magnifique et qui donne envie de s'y baigner des heures.7/ Le Temple du Temps de Twilight Princess : Encore un donjon de Zelda et ce fut difficile de choisir parmi tout les temples excellentissimes qu'il y'a dans ce jeu. Mais celui là est celui que j'aurais préféré dans le jeu. Pouvoir contrôler des grosses statues avec le bâton était jouissif, le mini boss le Darknut était super à affronter et pareil la musique que je surkiffe sans parler du boss à la fin ultra facile mais vraiment fun à combattre.6/ Anor Londo de Dark Souls : Je me souviens encore, après une Forteresse de Sen éprouvante, j'avais besoin de souffler un peu et une fois arrivé devant la cité de Anor Londo, je me suis pris une méchante claque. Déjà c'est magnifique mais aussi vachement labyrinthique, et puis le boss que dire ils m'ont mis à l'amende plusieurs fois ces bâtards x) j'y ai passé un sacré bon bout de temps là dedans car le défi était de taille mais bon sang que c'était bon !5/ Yahar'Gul le Village Invisible de Bloodborne : Jeu qui pour moi est prétendant au meilleur jeu de cette gen, forcément il m'a marqué et un lieu en particulier. Yahar'gul. D'une beauté crépusculaire assez incroyable avec ses couleurs violette et sa lune de sang, sans parler de ces vilaines bébêtes accrochées sur les toits des bâtiments.. Un décor flippant mais aussi envoûtant.. Et aussi la première fois qu'on y va, la musique vachement flippante.. Petit bémol cependant les boss de ce lieu ne sont pas très coriace mais un en particulier pue la classe !4/ Los Santos de GTA V: Bah ouais fallait que je le mette, là c'est plus un lieu en particulier mais carrément toute la map que j'ai surkiffé. Le temps que j'ai passer à faire le con là dedans, voler des voitures, des hélicos bref tout ce dont on fait dans un GTA. La ville,les plaines,les montagnes, l'océan aussi.. Une eau super bien faites avec des vagues criantes de réalisme. J'ai adorer partir à la chasse aux baleines !3/ L'Asile d'Arkham de Batman Arkham Asylum : Un lieu encore une fois extraordinaire, glauque, mystérieux,bourré de secrets.. Puis ces décors je me suis pris une claque, et l'idée d'être piégé dans un asile avec des barges est une idée franchement géniale. Même dehors c'est méga classe avec ces couleurs bleutée et cette lune magnifique. J'ai surkiffé ce lieu tout simplement.2/ Le Duché de Toussaint de The Witcher 3 : J'aurai pus mettre les îles de Skellige mais ces saloperies de sirènes auront eu raison de moi xD beaucoup de lieux dans ce jeu sont magnifique mais alors la zone du DLC Blood and Wine omg quoi. Magnifique, somptueux,merveilleux avec en plus enfin un chez soi ou on peut exposer nos armures,tableaux, carrément créer un jardin etc.. Et que dire de la vue.. Une oeuvre d'art tout simplement..1/ Le Manoir de Spencer de Resident Evil : Bah ouais c'est mon lieu préféré, sans aucun doute possible.. Manoir magnifique, ambiance sonore à tomber par terre,combien de fois je suis resté dans le hall à écouter cette musique macabre.. Ce qui est con c'est qu'on peut l'écouter qu'une fois :/ puis les orages dehors, un lieu vraiment incroyable et qui m'aura le plus marquer.. Pas trouvé aussi bien pour moi pour l'instantPetit bonus , quelques mentions honorable x)-Ile de l'Aurore Wind Waker-BordecielL'Ishimura de Dead SpaceL'asile de Mount Massive d'OutlastLe Village de RE4Le Mexique de Red DeadRédemptionVoilà, ainsi s'achève ce top x)Et le vôtre ? ^^