Intragames, Next Stage et Visual Dart annonce que leur "high-speed action roguelike" Ultra Age sortira en exclusivité (du moins pour l'heure) sur PlayStation 4 en 2019 partout dans le monde.Le jeu proposera l'anglais, le chinois, le japonais et bien sur le coreen et devrait etre jouable au Tokyo Game Show de cette année.Premiere video de gameplay prise en Mars dernier lors d'un event. Il manque encore de polish mais c'est plutot engageant.