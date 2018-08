Bonjour à tous ! Juste pour vous dire que le collector de FFXII est à 78.55€ (avec les frais de port) sur le store de Square Enix !STAR OCEAN : INTEGRITY AND FAITHLESSNESS - COLLECTOR'S EDITION passe également à 50 € !Et DISSIDIA FINAL FANTASY NT ÉDITION COLLECTOR ULTIME passe de 199€ à 100€ !Sans oublié DEUS EX : MANKIND DIVIDED - COLLECTOR'S EDITION à 35,00 € !

Who likes this ?

posted the 08/30/2018 at 11:25 AM by zekura