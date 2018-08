Voici une Information concernant le jeu Cyberpunk 2077 :Sur Twitch, la vidéo dévoilant près de 50 minutes de gameplay a attiré du monde, presqu'un demi-million, 459.293 au total précisément, faisant de ce jeu le titre à venir le plus regardé cette année sur cette plateforme.Sur Youtube, la vidéo a dépassé les 6 millions de vue, soit autant en 2 jours que la vidéo de gameplay du jeu Red Dead Redemption 2 mais en 20 jours. C'est bien parti pour faire très mal...Sources : https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-08-29-cyberpunk-2077-twitchs-biggest-reveal-this-year et https://www.resetera.com/threads/cyberpunk-2077-gameplay-trailer-has-more-views-in-2-days-than-red-dead-redemption-2-in-20-days.65319/

posted the 08/30/2018 at 11:17 AM by link49