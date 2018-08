- début 2019 va tapé très, très fort, qui va faire la triplette de janvier ???



- 15 janvier 2019 - onimusha



- 25 janvier 2019 - Resident Evil 2 Remake



- 29 janvier 2019 - kingdom heart 3



- Il y aura d'autres jeux au cour de ce mois de janvier comme :



- ( 18 janvier 2019 - ace combat 7 )



- La suite ?? Février 2019 :



- Le 22 février 2019 - anthem - metro exodus - days gone, le même jour, j'ai rarement vus ça...



- Et ensuite ??? Mars 2019 :



- 8 mars 2019 - devil may cry 5



- 15 mars 2019 - the division 2



- 22 mars 2019 - sekiro shadows die twice