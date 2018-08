J'en étais sur que ça allait arriver, à voir si les prochaines consoles seront en 8k ou pas, déjà ça serai déjà bien d'avoir du 4k 60fps 5000euro pour le premier modèle et 7000, 15000euro pour les plus gros

Who likes this ?

posted the 08/30/2018 at 10:07 AM by shincloud