Bonjour les gars/filles , en attendant un VRAIE ND , Nintendo nous as donnée un Mini ND centrée sur leur prochain jeu mobile , donc voyons ce qu' il vaut .C'est l' Heure duuuuuuuuuu Test !- Il y a des Chavaliers , Dragons , Cristaux on dirait un FF ^^ .- Plus sérieusement à 2:35 on voit l' écran du jeu , avec en haut plusieurs ressources ( les Gratuites/Payantes à tout les coups ) , en en bas différentes icônes pour les menues du jeu ( quetes/perso/pvp/boutique/annonces ect ) .- a 2:40 on voit l' écran des personnages avec des étoiles symbolisant des Rangs , le type d' arme , nivéaux , et Dragon utilisé , un Gacha très classique quoi .- a 2m48 : Les déplacements dans les donjons avec l' écran tactile avec une équipe composé de 4 personnages , il y a des piégés sur le chemin et les combats contre les monstres se font automatiquement ( j' ai même vue l' icone Auto dans un coin ) mais vous pouvez bouger le personnage principal , vous pouvez déclencher les Attaques spéciales avec des icônes en bas , bref Très classique .- 6:00 Mais dans ce jeu il y a des Dragons , et que vous pouvez vous changer en Dragon ..... ^^^^ au moins les Artworks sont cools .- 7:00 Il y a un Tableau d' éléments Comme dans Pokémon , Feu-Vent-Eau et Lumière-Ténèbres ( efficace l' un contre l' autre ) .- Bon je vais pas y passer la journée , pour finir on voit l' amélioration des armes ( dépense des objet et l' or surement ) , le sythéme d' invocation ( 3 icônes , persos , dragons et armes ) , la Boutique et ses achats , les Combats de Boss en Groupe ect .- 9:00 Ah j' avais mal vue on as un village avec des bâtiments , pour donnée des bonus je suppose .Un Gacha Free To Play Tres Classique , si le Scénario n' est pas à la Hauteur ( chante la chanson ...... ) je ne vois pas des masses l' intérêt , on verra bien au mois de Septembre , le 27 précisément .En attendant je vais commencer un dossier KH tiens .