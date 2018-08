Voici une Information concernant le jeu Left Alive :Le jeu Left Alive a été annoncé par Square-Enix uniquement pour la Ps4 et le PC, mais Square Enix n'est pas contre un portage de jeux sur de nouvelles plates-formes après leurs sorties. Lors de la Gamescom 2018 à Cologne, DualShockers s'est entretenu avec le directeur du jeu, Toshifumi Nabeshima, et lui a demandé par l'intermédiaire d'un traducteur si le jeu pouvait arriver sur d'autres consoles ou non. Il a déclaré que si vous ne possédez pas de Ps4 ou de PC, vous ne devriez pas perdre espoir, car le jeu pourrait arriver sur d’autres plates-formes, même si vous devrez attendre plus longtemps. Pour rappel, le jeu est prévue pour cette année, mais n'a toujours pas de date de sortie précise...Source : https://www.dualshockers.com/square-enix-left-alive-other-platforms/