Silent Hill 1999je viens de finir le jeu ce soir, pour des petits souvenirs de gamer, et franchement c'est une grosse baffe comme toujours, j'ai même pris bien plus de plaisir a refaire ce jeu que de découvrir des survival-horrors récents.Bon, graphiquement c'est complètement largué mais a l'époque c'était sublime, le rythme était excellent, la narration complètement révolutionnaire, l'ambiance gore et glauque était juste unique, et tout ça avec un bestiaire de dingo et des personnages vraiment charismatiques et intéressants.Pour ce qui est de l'ost, c'est juste un bain divin pour les oreilles ou l'enfer durant les moments stressants. A ce niveau j'ai toujours trouvé la série bien plus flippante et dérangeante que Resident Evil (malgré que j'ai toujours préféré la série de Capcom cela dit).J'aimerais beaucoup un Remake au Fox Engine de ce jeu mais je crois que c'est peu probable, rien que la scène du massacre d'enfant de 8 ans dans l'école primaire avec une batte est tout simplement irréalisable aujourd'hui, déjà que ça hurle pour la violence de The Last of US 2 alors là.Je vous laisse avec l'intro du jeu, tout simplement légendaire et culte. Et avec une image de la belle Lisa Garland, mon perso préféré du jeu, que bordel de merde, j'ai rarement ressenti dans un JV, même dans un film un impact d'émotion comme ça lors de sa scène finale, du Fumito Ueda version larme de sang. Choquant, violent Et INOUBLIABLE !ah et bon sang son thème...