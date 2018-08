Apparement les 5 derniers persos à apparaître dans Soulca 6 seraient:- Cervantes- Raphael- Hwang- Lizardman- Inferno (Mimic)Pourquoi donc? Bah tout simplement parceque une liste qui fut leaké sur 4chan y'as un moment se confirme de plus en plus, dont surtout la mention de Azwel le nouveau personnage, et donc depuis le reveal de ce dernier le leak a gagner beaucoup de crédibilité.Le leak en question datant de Juin:Pour rappel il restera encore 3 persos du saison pass à dévoilé.