- Surfant sur le succès de Sonic Mania (et bientôt Mega Man 11), SEGA US préparerait avec l'aval de Capcom un jeu 2D platformer Sonic X Mega Man. Les 2 licences ont déjà eu droit à plusieurs crossovers en comics chez l'éditeur Archie Comics(image d'illustration : Worlds Collide - Archie Comics)- Le développement de Resident Evil 2 touchant à sa fin, Capcom pense déja à la suite. En plus du Resident Evil 8 qui est déja en cours de développement, un questionnaire interne à Capcom et quelques "privilégiés" demandant leurs avis sur un nouveau remake. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agirait pas de Resident Evil 3, mais de l'épisode Code Veronica, qui à pourtant déja eu droit à plusieurs remasters HD(image d'illustration : https://www.deviantart.com/wilsonburton20/art/Resident-Evil-Code-Veronica-ART-by-Wilson-Burton-569848787