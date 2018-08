L'Otaku et sa Mère

Il y a quelques jours, certains d'entre vous membres de la communauté Sentai ont put voir que je me lançait dans les videos Youtube.



Cette première video était un test, mais en fait, j'avais un concept en tête, créer une chaine de réaction avec ma mère afin d'offrir aux de notre génération(et même ceux plus jeunes), le points de vue de la génération de nos parents sur nos passions.



Et aussi, chose très importante, montrer que cette génération n'est pas forcement fermé à toute la culture Geek et peut l'apprecier.



La chaine sera avant tout composé de videos reaction à des animes et jeux videos mais il y aura aussi des Let's play en duo ou à 4 mains(je suis handicapé et ma mère a gardé des séquelles d'un épaule cassé et nous jouons souvent à 4 mains à des jeux PC ou Wii), des reviews de films récents et parfois des videos personnelle sur un sujet qui me parle(animation ou jeu video).



Je debute dans la création de video, donc je suis conscient que techniquement, ça va être moisi. J'espère cependant que ça va vous plaire, de mon côté, je vais faire de mon mieux pour m'améliorer.



Bon visionnage du premier épisode, si le concept vous plait, n'hésitez pas à Liker ou partager la video. Nous allons en sortir régulièrement.