Question : y a un DLC à 20 e qui passe à 5 e avc le gold apparemment. ça veux dire que je paye 1 mois à 5 e, je prends le DLC a 5 e et j'ai gagné 10 e ? j'aurais tjs accès au DLC même quand j'aurais plus l'abo gold ? merci

Like

Who likes this ?

posted the 08/29/2018 at 06:51 PM by fab49