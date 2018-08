GAMEBLOG : Plus de seize ans après ses débuts, l'aventure de Sora et de ses amis arrive à son terme. J'étais moi-même un jeune adolescent quand le premier épisode est sorti. Qu'est-ce que vous ressentez après avoir travaillé pendant si longtemps sur cette franchise et mesurez-vous l'impact qu'ont ces jeux sur de nombreux fans à travers le monde ?TETSUYA NOMURA : Avant toute chose, ce n'est pas la fin de l'histoire de Sora et de ses amis. Seulement la conclusion de leur affrontement contre Xehanort, la fin de la saga du Chercheur des Ténèbres débutée avec le premier jeu. Leur histoire ne s'achève pas avec Kingdom Hearts III.Ce que je retiens, ce n'est pas tant l'impact que ces jeux ont eu sur les fans à travers le monde, mais celui que les joueurs ont eu sur la série elle-même et qui sont la raison de sa longevité. Je suis très reconnaissant envers eux d'avoir permis à la série de perdurer aussi longtemps.De nombreux fans français ont été vraiment déçus d'apprendre que Kingdom Hearts III ne bénéficierait pas de doublage dans leur langue. C'était le cas en leur temps pour Kingdom Hearts et Kingdom Hearts II, et les joueurs français s'étaient véritablement attachés à ces voix. Comment en êtes-vous venus à cette décision difficile ?Kingdom Hearts III bénéficie d'un doublage intégral. En plus de cela, pour les précédents épisodes, nous avions adapté les mouvements des lèvres afin qu'ils s'accordent avec la langue doublée, donc nous avons dû prendre en considération les coûts de production supplémentaires que cela aurait engendré. Compte tenu de l'écart technologique qui existe entre la génération de consoles actuelle et celle pendant laquelle Kingdom Hearts I et II ont été produits, nous avons dû procéder de façon complètement différente.Le casting pour chaque pays, l'enregistrement des voix, les différents plannings, tout le processus de doublage lui-même a dû être réalisé de façon concomitante pour les doublages anglais et japonais. Rien qu'enregistrer les voix nécessite beaucoup de temps, de travail et de budget, ce qui signifie que le jeu n'aurait pas pu bénéficier d'une sortie mondiale. Nous voulions que ce soit une priorité pour ce jeu d'être le premier Kingdom Hearts à paraître au même moment partout dans le monde.Vous l'avez affirmé à de nombreuses reprises déjà : Kingdom Hearts III est l'épisode le plus ambitieux de la franchise jusqu'à présent. Au cours des précédents trailers de gameplay, nous avons vu des mondes tels que le Mont Olympe et le Royaume de Corona de Raiponce être dotés de zones plus vastes à explorer que dans les épisodes antérieurs. Pouvez-vous nous dire de quelle manière cet épisode encourage le joueur à découvrir chaque parcelle de ces mondes ?Avec Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance dans un premier temps et maintenant Kingdom Hearts III, nous nous sommes efforcés de rendre l'action plus dynamique que jamais auparavant. De ce fait, j'ai eu le sentiment que proposer davantage de verticalité dans l'exploration - plutôt que de l'horizontalité - conviendrait mieux aux mondes traversés. Il existe de nombreux endroits que vous pouvez atteindre et à partir desquels vous pouvez sauter librement, et je ne pense pas que les joueurs résisteront bien longtemps à s'y essayer. Il y a également de nombreux éléments à collectionner, ce qui poussera les joueurs à fureter dans tous les recoins.Avec les mondes de Toy Story et de Monstres et Compagnie, et la récente annonce d'un mini-jeu dédié à Ratatouille, les films Pixar sont enfin à la fête dans un Kingdom Hearts. Comment avez-vous procédé à la création de ces mondes, et plus particulièrement dans vos échanges avec les équipes créatives de Pixar.Alors que nous étions encore au stade des négociations, je me suis moi-même rendu dans les locaux de Pixar un certain nombre de fois. Nous avons alors échangé et partagé nos visions créatives autour du projet. Après quoi, nous nous sommes penchés dans un premier temps sur l'intrigue du monde de Toy Story et, après de cela, il a fallu beaucoup de temps afin d'aboutir à un accord. Entretemps, les équipes impliquées dans le projet se sont renforcées, et après tout ce temps à oeuvrer ensemble pour un même objectif, nous nous en sommes naturellement venus à une entente.De tous les mondes issus de la série, lequel a votre préférence ?Mon monde préféré provient de Kingdom Hearts III, et comme nous ne l'avons pas encore montré jusqu'à présent, je ne peux pas trop en révéler ! Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est qu'il s'agît du monde dans lequel se déroule le dernier affrontement du jeu, et je suis vraiment impatient que les fans puissent le découvrir et y jouer.Lors de la dernière présentation du jeu, nous avons aperçu plusieurs nouveaux éléments de gameplay, tels que l'Attraction Flow ou la possibilité de changer de Keyblade en cours de combat. Comment vous êtes-vous assurés que toutes ces possibilités de gameplay s'harmonisent bien entre elles afin de proposer une expérience fun et grisante ?Je pense que l'un des éléments essentiels qui permet de rendre un titre intéressant, c'est le fait d'en faire un terrain de jeu. Sans octroyer une certaine liberté aux joueurs, cela n'est pas possible, alors nous avons fait en sorte d'inclure le plus de choix possibles. Même si je devais recommander une approche particulière, c'est aux joueurs eux-mêmes de choisir celle qui leur convient le mieux et de se sentir libres d'expérimenter les différentes possibilités de gameplay.Pour chaque situation, toutes celles qui pouvaient être utilisées étaient affichées dans la barre de commandes, mais je souhaitais que cela change, de telle sorte que les mêmes choix ne soient pas opérés à chaque fois. À présent, on peut sélectionner plus de techniques que seulement celles qui apparaissent dans la barre de commandes ; celles-ci s'accumulent alors et disposent d'une jauge d'utilisation limitée dans le temps. Cet aspect du gameplay est devenu, au cours du développement, quelque chose que j'ai vraiment voulu inclure dans le jeu.En 2002, lorsque le premier Kingdom Hearts est sorti, le jeu était pour beaucoup considéré comme la réunion entre la franchise Final Fantasy et les mondes de Disney. Même si cela est moins évident avec les derniers épisodes, comment cela s'applique-t-il à Kingdom Hearts III ?Cela fait plus de dix ans, et les personnages originaux et autrefois méconnus de Kingdom Hearts ont désormais leurs fans et sont devenus eux-mêmes populaires. Du temps de la sortie du premier Kingdom Hearts, rassembler plusieurs personnages de Final Fantasy au sein d'un même jeu était quelque chose de vraiment nouveau et unique. Cependant, ce n'est plus le cas à présent.Si j'avais l'opportunité d'inclure de nouveau et de façon naturelle des personnages de Final Fantasy dans un Kingdom Hearts, je me réjouierais de le faire. Mais ces derniers temps dans la série, nous nous attardons aussi sur l'histoire des personnages originaux et à comment elle se développe davantage par elle-même.En effet, Kingdom Hearts est une franchise qui regroupe un grand nombre de personnages mémorables et qui se construit autour d'une intrigue complexe développée à travers de nombreux jeux depuis seize ans. Comment comptez-vous satisfaire à la fois les nouveaux venus et les fans présents depuis le début du voyage ?Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le domaine du jeu vidéo mais je pense à certains sagas de films ou séries télé pour lesquelles les spectateurs peuvent trouver de l'intérêt sans forcément tout reprendre depuis le début. Pour ceux qui n'ont jamais été introduits à la série auparavant, nous avons inclus différents éléments dans Kingdom Hearts III afin d'exposer les tenants et aboutissants de l'histoire et permettre aux nouveaux venus d'obtenir le niveau de compréhension minimum recquis, avec en outre l'introduction au début du jeu d'une série de vidéos qui récapitulent l'intrigue.Par ailleurs, nous allons évidemment gorger le jeu de contenu afin de satisfaire également les fans de la première heure ! Kingdom Hearts III est véritablement un jeu adapté aux deux types de joueurs. Et pour ceux qui découvrent la saga avec cet épisode, je serais ravi si cela leur donnait l'occasion de s'intéresser à la série et à se plonger aussi dans les autres épisodes.