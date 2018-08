Batman : Arkham Asylum et Batman : Arkham City sont deux des jeux de super-héros les plus acclamés sur Xbox 360. Ils sont phénoménaux non seulement en raison de leur histoire, mais aussi en raison de leur mécanique de combat et de leurs mondes ouverts détaillés. Il y a quelques années, les deux expériences ont été remasterisées pour Xbox One. Depuis, de nombreux joueurs ont demandé à Warner Bros. de les mettre à jour pour Xbox One Xbox One X.Batman : Arkham Asylum oppose Batman au Joker et aux autres méchants qui sont enfermés à l'intérieur d'Arkham Asylum. En raison d'une émeute, beaucoup de ces personnages échappent à leurs cellules et c'est à Batman de rétablir l'ordre. Batman : Arkham City étend le terrain de jeu à une grande partie de Gotham City. Batman : Return to Arkham contient ces deux jeux.Aujourd'hui, le directeur de la programmation de Xbox Live Larry Hryb a annoncé que la collection Batman : Return to Arkham était Xbox One X Enhanced. Nous avons testé les mises à jour pendant quelques heures et vous pouvez certainement voir la différence. La résolution semble être plus élevée et le jeu est beaucoup plus lisse. Espérons que l'éditeur détaillera bientôt les changements.