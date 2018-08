Voici une Information concernant un jeu à paraitre entre autres sur Nintendo Switch :Famitsu consacre 6 pages au jeu de Capcom.Dont sont issues les images suivantes :D'autres sont visionnables dans le lien ci dessous. Pour rappel, le jeu sortira chez nous sur PC, Ps4, Xbox One et Nintendo Switch le 15 janvier 2019...Source : https://www.dualshockers.com/onimusha-warlords-hd-remaster-screenshots/

posted the 08/29/2018 at 06:26 PM by link49