Par le connu des fans de bf1 wisethug (big up a lui pour ses vidéos sur bf1 )



Bref à part que ça arrache la rétine (qui en doutais il suffit de rejouer à bf1 qui mets des gifles à tous les fps encore aujourd'hui)



Gros changement pour le médic qui ne sera plus équiper que de SMG! Un peu déçu perso à voir manette en main



Point positif la seringue n'est plus un truc à équiper dans un slot tout le monde laura dans cette classe c'est une bonne nouvelle,petit fuck à ceux qui préféré prendre la grenade à fusil a la place de la seringue...Ahah



Le médecin devient donc beaucoup plus agressif ce qui n'est pas pour me.deplaire vu mon style de jeu et l'assaut récupère le Gewerth choix un peu chelou mais sujet peut être à changement avant la sortie.



En tt cas cette map me hype beaucoup plus que celle dans la neige ca rapelle Amiens vivement la beta !