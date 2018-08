Si les premières personnes ayant adopté la Xbox One X devaient se contenter d'une seule version, un second coloris sera disponible dans les mois à venir, comme vient de l'annoncer Microsoft.Il s'agit, comme bien souvent, de la couleur blanche, appréciée du public. La firme de Redmond a indiqué qu'un bundle comprenant la bête, une manette et un code de téléchargement de Fallout 76 sera commercialisé mondialement à la sortie du jeu, le 14 novembre 2018, au tarif de 499 euros. La précommande de ce pack garantit l'accès à la B.E.T.A. de Fallout 76 en octobre.Ce n'est pas tout puisqu'une manette Elite blanche sera également proposée au prix de 149,99 euros le 16 octobre ; un casque Turtle Beach Elite Pro 2 blanc, accompagné de son SuperAmp, a également été annoncé, et sortira pour sa part le 8 octobre en Europe, affiché à 249,99 euros.