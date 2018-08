Bonjour, je vois tokyo xanadu ex+ à 20e. Ca vaut le coup? c'est bon jeu? Je lis un peu partout que c'est le persona 5 du pauvre, pas mal mais loin de persona 5. J'ai bien aimé persona 5 mais j'ai peur que la comparaison fasse du mal. faut dire que deja avec des graphismes ps vita il part avec un handicap de fou. Au sinon des bons jeux à me citer dans les offres à -20e? Merci

posted the 08/29/2018 at 05:01 PM by sandman