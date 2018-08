Premierement avant toute chose l'édition limitée sera présentée dans une box spéciale avec un artwork de Urushihara.Ensuite Kadokawa Games a annoncé qu'il y aura un DLC "Classic Mode" qui vous permetra de basculer entre les BGM classiques et les illustrations originales de Satoshi Urushihara car c'est trop compliqué de l'integrer direct au jeu et qu'il faut bien se faire un peu de pognon sur le dos des fans de la premiere heure.Un code de téléchargement sera également inclus dans les premières copies.Nous avons également pu voir la nouvelle héroïne Betty récemment dévoilée dans une nouvelle illustration dessinée cette fois par Satoshi Urushihara. Vous pouvez comparer avec celle de Ryô Nagi, le nouveau chara designer :

posted the 08/29/2018 at 04:31 PM by guiguif