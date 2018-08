Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter Generations Ultimate :Gamekult a testé le jeu et lui attribué la note de 7/10, qui est donc une bonne surprise. Pour rappel, cette exclusivité Nintendo Switch est sortie depuis hier officiellement...Source : https://www.gamekult.com/jeux/monster-hunter-double-generations-3050795273/test.html

posted the 08/29/2018 at 04:23 PM by link49