Ce n'est pas la premiere fois qu'on ne comprend pas comment Capcom fonctionne au niveau de ses editions physiques (suffit de voir le cas Megaman X dernierement) et encore aujourd'hui il nous surprend avec Onimusha Warlords HD.Japan: En physique uniquement sur PS4 & Switch (avec collectors)Amerique: En physique uniquement sur PS4 et OneEurope: Dans ton cul partoutNotons que la version jap sortira en Decembre tandis qu'en occident ça sera en Janvier, donc pas si sur que la version jap possedera le FR.

posted the 08/29/2018 at 12:50 PM by guiguif