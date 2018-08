Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Aujourd'hui, Monolith Soft. partagé quelques détails et images pour Amalthus, doublé par Junichi Suwabe, le Préteur d'Indol.Il est un homme plutôt formidable, qui a voyagé dans l’arbre du monde et a réveillé l’égide. Il est le Pilote de Malos et Cole.Il est plutôt jeune pour un Préteur, mais aussi très actif. Mais qu'est-ce que ce "salut du peuple" dont il parle? Réponse le mois prochain...Source : https://twitter.com/XenobladeJP/status/1034704282426081280/

posted the 08/29/2018 at 11:02 AM by link49