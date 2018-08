"...on retiendra surtout l'arrivée d'une nouvelle bande-son, qui figurera justement sur l'OST incluse avec le collector. Et pour cause : entre 2001 et aujourd'hui, l'imposture du compositeur original Mamoru Samuragoch a éclaté au grand jour. Retentissante, l'affaire avait fait grand bruit en 2014, quand il est apparu que l'artiste n'était pas l'auteur de ses partitions - il employait un nègre - et que la prétendue surdité qui lui avait valu d'être désigné comme le "Beethoven japonais" n'était en fait qu'une sombre escroquerie."