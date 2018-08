En effet Tom Warren le Senior Editor du site The Verge avait annoncé que Microsoft préparait un nouveau pad " qui n'est pas un Elite V2 " Mais quelque chose de totalement différent qui serait également vendu 149$ d'après lui ce pad devait être annoncé à la Gamescom 2018 mais il y a eu un changement de plan et le pad serait annoncé dans la journée pour une sortie en Octobre.

Who likes this ?

posted the 08/29/2018 at 09:12 AM by diablo