Voici une Information concernant un jeu à paraitre entre autres sur Nintendo Switch :Tout d'abord, au Japon, le jeu sortira plus tôt, le 20 décembre 2018. Sur ce marché, deux Editions sont prévues :- La Genma Seal Box contiendra le jeu, un parchemin et un CD de 23 chansons.- La e-Capcom Limited Edition contiendra le jeu, un bracelet de démons et, en prime, une mini illustration, une parmi les deux disponibles, au hasard.Place ensuite aux Images :Pour rappel, le jeu sortira chez nous sur PC, Ps4, Xbox One et Nintendo Switch le 15 janvier 2019, en dématérialisé...Sources : https://gematsu.com/2018/08/onimusha-warlords-for-ps4-xbox-one-and-switch-launches-december-20-in-japan et https://nintendosoup.com/onimusha-warlords-isnt-getting-a-switch-physical-release-first-screenshots/