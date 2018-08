Voici une Information autour du jeu Sekiro : Shadows Die Twice :Le 21 août, on a eu la liste des récompensés, mais il manquait quelques catégories. Aujourd'hui, on apprend que :- Super Smash Bros. Ultimate a obtenu le prix du public- Fortnite a eu le meilleur stand- Ubisoft a été élu Meilleur développeur et Activision Blizzard Meilleur éditeur- Sekiro : Shadows Die Twice a été élu Meuilleur jeuPour rappel, le jeu Sekiro Shadows Die Twice sortira sur Ps4, Xbox One et PC le 22 mars 2019...Source : https://www.gamepur.com/news/29668-sekiro-best-gamescom-2018.html