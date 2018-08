Au début lors de sa première présentation j'avais regardé ça sur le Twitch de CD Projekt et le fait de voir défiler le Tchat et les commentaire j'avoue que ça m'a sorti de l'immersion. J'ai donc pris mon temps cette nuit et je l'ai revisionné en 4K sur ma TV et j'ai tout simplement halluciné. Non pas de l'aspect graphique qui est grandiose mais plus de cette immersion. 48 min de Gameplay à regarder c'est long... et pourtant j'ai complètement été aspiré dans cet Univers, je me suis mis à la place de V ( le personnage principale qu'on créé avec sa back story au tout début de partie ) et en prenant le temps et en analysant toutes les interactions avec les décors , les possibilités, les choix de dialogues etc...Je me suis juste rendu compte que ce qu'ils ont présenté c'est la face visible de l'iceberg et qu'il reste tellement de possibilités et d'embranchements que s'en est vertigineux. impressionné également par la densité de la population. ( je sais pas si il sera possible d'interagir avec chaque PNJ comme dans RDR2 même si il me semble avoir lu dans un interview qu'il sera possible de construire des relations avec des personnes et qu'il sera possible de coucher avec ) Je me suis juste rendu compte vraiment d'une chose...Si CD Projekt arrive a sortir un tel produit ils vont tout simplement redéfinir l'immersion dans le jeu vidéo. entre la vue FPS et toute les interactions possibles, ce monde remplis de vie et à la fois totalement seamless avec des choix qui risque d'impacter vraiment la progression du moin c'est ce que semble promettre ce jeu qui n'est pas un FPS ni un RPG mais un FFP RPG ( First Personne Perspective Rôle Play Game ) on le voit qu'on peut pas considérer ça comme un First Personne Shooter il y a une tout une autre dimension de simulation de vie qui est fortement présente.Et c'est vraiment ça que je trouve impressionnant dans ce jeu. J'ai vu des gens dire ce n'est pas une claque, on a déjà vu ça, il y a aucune révolution etc... C'est aussi ce que je pensais avant de vraiment prendre le temps de m'imaginer a la place de "V" pendant ces 48 min et j'arrive pas à trouver beaucoup de jeu qui font que j'ai l'impression de transposer mon esprit à l'intérieur d'un personnage fictif et de prendre le contrôle de sa vie. Et sans VR c'est ce que le jeu m'a retransmis durant cette présentation alors que je n'avais même pas de manette en main. J'ai néanmoins été déçu à un niveau c'est que durant cette démo ils ont pas poussé les animations jusqu'au bout par exemple ouvrir une porte en tapant un code et en voyant l'animation. ou alors mettre une pièce dans le distributeur de canettes avec la petite animation de la main qui prend la canette, à un moment elle prend une sorte de SMG et là pareil juste un script avec la touche à presser pour ramasser l'arme et elle disparaît à la place d'avoir une animation ou V prend l'arme avec ses mains... tous ces petits détails qui arrivent à sortir le joueur de sa trans...Après il reste un certains temps avant la sortie et ce qu'on a vu n'est pas un résultat finale donc on peut espérer voir des animations plus détaillées pour certaines actions.Et vous, vous en avez pensez quoi ?Sinon je pense que c'est Cool que le CyberPunk reviennent un peu à la mode c'est un Univers intéressant j'attends beaucoup The Last Night et son design Pixel ArtSystem Shock 3 et Son mélange Cyber Punk / Sci-fiainsi que Crackdown 3 et son design en Cel Shading4 Univers CyberPunk différents c'est ça qui est bien aussi avec ce genre il peut être varié et proposer plusieurs approches.