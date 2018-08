Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :Il semblerait que la console passe en version 6.0.0 très bientôt. Rien de très surprenant sachant que le service Nintendo Switch Online va être lancé le mois prochain, à la mi-septembre plus précisément. Reste à voir quelles autres spécificités cette mise à jour apportera...Source : https://www.gonintendo.com/stories/316806-rumor-switch-version-6-0-0-releasing-very-soon

posted the 08/28/2018 at 08:17 PM by link49