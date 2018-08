Tsubaki a noté que le studio Ryu Ga Gotoku est généralement soit à la conférence de presse pré-Tokyo Game Show PlayStation, soit a sa propre présentation qui a lieu chaque année, et qu'elle s'attend à ce que quelque chose soit annoncé dans le mois prochain, ce à quoi Nagoshi a dit : "Je comprends cela. Le seul indice que je peux dire, c'est que c'est quelque chose de vraiment différent."Tsubaki a demandé si tout le monde sera au courant d'ici un mois, et Nagoshi a répondu : "C'est vrai. C'est une nouvelle annonce de titre qui bouleversera les choses."Nagoshi a également mentionné que la planification de ce projet avait eu lieu il y a environ trois ans et a confirmé que nous apprendrions cela d'ici la prochaine diffusion de Sega-Nama à la fin du mois de septembre.Peut être au TGS (09/20-23) ou à la conférence de presse de Sony (9/10).