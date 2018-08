Bonsoir ou bonjour dependant d'ou vous vous situez, j'aimerai juste savoir, quelqu'un a t'il reussi a battre cette c.....se de queen valkyrie parce que ca fait deja 10 fois que j'ai tente et elle n'arrete pas d'essuyer le sol avec ma tete cette garce

posted the 08/28/2018 at 07:28 PM by dabanksy