Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter Generations Ultimate :Gameblog a testé le jeu et lui attribué la très bonne note de 8/10. Pour rappel, cette exclusivité Nintendo Switch est sortie officiellement aujourd'hui...Source : http://www.gameblog.fr/tests/3136-monster-hunter-generations-ultimate-switch

posted the 08/28/2018 at 05:00 PM by link49