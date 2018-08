Voici une Information concernant le jeu Spider-Man sur Ps4 :Les testeurs, qui rendront leurs verditcs le 04 septembre sur la prochaine grosse exclusivité Ps4, ont réçu leurs kitpress, avec un contenu plus qu'alléchant. Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4 le 07 septembre prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/spider-man-press-kit-is-awesome.64857/

posted the 08/28/2018 at 03:22 PM by link49