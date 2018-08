Halo MCC Menu : 3.7 Go (Obligatoire)

Halo CE (3.3 Go) Campagne + Multijoueur :

Campagne : 3.2 Go

Multijoueur : 2.3 Go

Halo 2 (30.2) Campagne + Multijoueur

Campagne : 21.6 Go

Multijoueur : 20.8 Go

Halo 3 (11.2 Go) Campagne + Multijoueur

Campagne : 6.2 Go

Multijoueur : 5.3 Go

Halo ODST : 7.9 Go

Halo 4 (18.3 Go) Campagne + Multijoueur

Campagne : 9.8 Go

Multijoueurs : 11.6 Go



Article de chez Xbox Live .frepuis lundi soir, le colossal Halo The Master Chief Collection a déployé sa mise à jour ultime. Avec 73.60 Go à télécharger, soit l’intégralité du jeu (ou presque si on n'ajoute pas toutes les langues), ceux qui ont une connexion ADSL classique ne sont pas près de voir la fin du téléchargement.Comme l’indiquait SnakeX dans la news dédiée au patch, le titre intègre une fonctionnalité intéressante, l'installation intelligente. Ce qui permet de choisir le contenu que l’on souhaite télécharger, une aubaine pour soulager le disque dur, mais aussi pour le temps de téléchargement.Après avoir téléchargé les 2.6 Go qui constitue la première étape du long périple, vous pourrez lancer Halo The Master Chief Collection grâce à la notification « prêt à démarrer ». Ensuite il suffira d’aller dans le menu « Installation personnalisée » et de choisir votre contenu : Option et carrière / Paramètre /Jeu / Changer les jeux installés.Il ne vous restera plus qu'à sélectionner les fichiers qui vous intéressent, mais aussi à leur donner une priorité (LB ou RB) en fonction de vos intérêts. On peut par exemple installer en premier Halo 3 avant Halo CE si les deux sont sélectionnés.Vous pourrez ainsi profiter des améliorations en jouant par exemple à Halo 2 tout en continuant de télécharger le reste des titres qui constituent la Master Chief Collection.