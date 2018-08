- Sur la toile dans les forums, il y a un gros débat sur les prix des collectors.



On va essayé d'analysé ça et de faire une estimation. ( Collector Resident Evil 2 )



D'abord, il est vrais que vendre un collector sans le jeux fait cheap oui ça existe, difficile de comprendre cette pratique, si quelqu'un a la réponse...





Si on regarde bien, on estime a peu près...ici le collector de Resident Evil 2, contient bien évidemment le jeux et encore heureux.



Le jeux version deluxe, steelbook,avec le dlc qui coûte 10 balle a part, donc 70balles



La figurines faut compter 50 ou 60 balles elle fait 30cm, on n'es gentil car elle sera produite dans certaines quantité, une figurine de cette taille et qualité, va très vite côté.



Le cd physique avec la bo 5 balles



Le badge + la boit en forme de coffre + le poster 10 balles



Le coffret avec les 4 clefs emblématiques, 10 balles.



Lartbook, ultra collector, 10 ou 15 balles



Total, 170 balles. La marge n'es pas énorme 30 euros le collector est a 200.



C'est plus que correct et chacun ira de ça propre vision, bien évidemment.