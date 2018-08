Mon Bordel Perso

Bonjour à tous ! Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un manfra (manga français pour ceux qui savent pas), et pas la n'importe lequel : Lastman !Injustement méconnue du grand public, Lastman est une bande dessinée française scénarisée par Bastien Vivès et Balak et dessinée par Bastien Vivès et Michaël Sanlaville, éditée depuis mars 2013 par Casterman dans la collection KSTЯ.J'ai connus cette oeuvre lors de la diffusion de son animé en 2016, racontant la genèse du personnage principal est diffusée sur France 4, principalement pour un public adulte. Il a pu voir le jour grace a une campagne de financement participatif malgré le désistement de l’un de ses principaux financiers. Et quelle claque ! C'est un condensé d’influences issues de la pop culture, manga, jeux vidéo et de film des années 80.Cette animé confirme bien, pour moi, que les français peuvent tenir tête fasse à l'animation japonaise ! Heuresement, il est maintenant disponible sur Netflix, et ce depuis le 1 juillet, lui permettant potentiellement de toucher un plus grand public que lors de sa premiere diffusion le soir sur France 4.Hier, était annoncé par DotEmu et SEGA le jeu Streets of Rage 4, réalisé par Guard Crush Games et Lizardcube (Ayant fait le remake du Wonder Boy : The Dragon's Trap).Pendant le visionnage, la DA, l'animation et la musique me fait pensé de suite à la serie Lastman ! (Et au passage, je pense avoir enfin avoir trouver ma waifu officiel : Blaze Fielding !)En faissant mes recherches, le trailer est réaliser par Bobby Prod, derrière Les Kassos ou encore Monsieur Flap. Mais aussi les créateurs du trailer du jeu Dead Cells.Parmi la team du trailer de Streets of Rage 4, on retrouve donc Balak, scénariste de la BD ... Lastman ! Il est ici sur le storyboard et l'animation. D'ou la ressemblance flagrante avec l'animé Lastman !C'est a partir de ce visionnage que j'ai un déclic : Et si on déclinait Lastman en Beat them all ? Tous serait parfait : les combats, les boss, la musique ...Pour ceux qui hésite encore à regarder l'animé, je vous conseille 2 vidéos : un du Chef Otaku et de Captain Popcorn.Pour ceux qui on vu l'animé et lu la BD, vous en penser quoi, un jeu Lastman à la sauce Beat them all ?