Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Les testeurs rendent leurs verdicts :- RPG Site : 100/100- USgamerAug : 100/100- Playstation Universe : 100/100- Attack of the Fanboy : 100/100- Digitally Downloaded : 100/100- Twinfinite : 100/100- Gaming Nexus : 95/100- Gamer.nl : 95/100- Everyeye.it : 95/100- Hobby Consolas : 95/100- DualShockers : 95/100- GameSpace : 95/100- IGN Japan : 94/100- Vandal : 93/100- IGN Italia : 92/100- GamesBeat : 92/100- Gaming Age : 91/100- Multiplayer.it : 90/100- Eurogamer Italy : 90/100- Gamergen : 90/100- PlayStation LifeStyle : 90/100- Game Revolution : 90/100- God is a Geek : 90/100- GameSpot : 90/100- GameSpew : 90/100- GamePro Germany : 89/100- Wccftech : 89/100- IGN : 88/100- GamingTrend : 85/100- Senscritique : 85/100- EGM : 85/100- XGN : 85/100- Game Informer : 83/100- Hardcore Gamer : 80/100- SpazioGames : 80/100- IGN Spain : 80/100- TheSixthAxis : 80/100- Destructoid : 80/100- We Got This Covered : 80/100- COGconnected : 80/100- Actugaming : 70/100- Gameblog : 70/100Et le Test de Gamekult, mis à jour avec un point de plus :Puis celui de Jeuxvideo.com :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira chez nous le 04 septembre prochain, sur STEAM et Ps4…Source : https://www.resetera.com/threads/dragon-quest-xi-review-thread.64852/