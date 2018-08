Voilà ayant visiter quelque avis sur DQ11, je tombe sur les sites RPGSite ou Kotaku qui d’après eux ça serait le meilleur opus de la saga, mais pas que,déjà à sa sortie Japs j'avais lu pas mal d'avis de joueurs US et aussi qui avaient importé la version Jap et qui étaient tout aussi éblouie!!! rien que çaBref ça promet encore plus que je ne le pensais vivement, 14 ans après Draque revient enfin sur console de SalonPlus qu'une semaine d'attente!!!