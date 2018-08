Etant donné que Bungie ne communique pas in-game, je prefere avertir ceux qui ne seraient pas au courant. Ce soir une MaJ va permettre de revoir completement la classe de chaque arme. Ainsi, une arme secondaire, pourra devenir une arme principale par exemple...ou encore, un sniper(arme lourde) pourra etre desormais equipé en secondaire A ce sujet, veillez a ce qu'avant la MaJ, que votre commis des postes soit vide et/ou que vos gardiens aient suffisamment de place dans les slots d'armes pour accueillir ces changements. Dans le cas contraire (si le commis est plein) et qu'une arme y est envoyee, elle sera tout simplement PERDUE!! faites de la place, mettez tout dans votre coffre a la limite. Utilisez l'appli ishtar commander si vous ne pouvez pas vous connecter pour verifier. P.S: ce soir, le nouveau systeme de mods devraient faire son apparition, vos armes vont etre bloqué sur l'element que vous leur aurait attribué donc si vous voulez faire des modifs, il est encore temps. Bisou

posted the 08/28/2018 at 01:39 PM by infel2no