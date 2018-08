Paru en fin d'année dernière sur la Switch de Nintendo, Blaster Master Zero est un jeu d'aventure au style rétro dans lequel nous retrouvons Jason Frudnick. Ce scientifique part à la recherche d'un crapaud baptisé Fred et disparu dans un portail dimensionnel.Normalement édité par Inti Creates, ce titre a été repéré par les yeux vifs d'internautes sur l'ESRB. Cet équivalent de la PEGI aux Etats-Unis vient en effet de mettre en ligne une nouvelle fiche pour la version Switch du jeu avec, pour éditeur, Nicalis. Un changement étonnant qui pourrait vouloir dire que cette compagnie spécialisée dans l'édition de jeux indépendants pourrait en proposer prochainement une version physique.

